Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs 6-4 4-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-OSAKA DALLE 16.00LADI BOLELLI/VAVASSORI (4° MATCH DALLE 16.00)40-30 Si ferma sul nastro il rovescio del belga.40-15 Risposta di rovescio vincente del.40-0 ACE.30-0 Prima esterna vincente del tennista di Lommel.15-0 Servizio e dritto a segno per il belga.5-3 Game! Servizio, rovescio in back e stop volley in allungo!serve ora per rimanere in partita.40-15 A metà rete il rovescio lungolinea dell’italiano.40-0 ACE Matteo!30-0 Dritto incrociato profondissimo del romano.15-0 Decolla la risposta di dritto del belga.3-4 Game. Non passa la risposta di dritto del.40-15 Dritto inside out ben giocato da.30-15 ACE del tennista di Lommel.15-15 Prima vincente del belga.