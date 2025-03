Oasport.it - Che giocatore é Federico Cinà? Completezza di fondamentali, un punto di forza e dove lavorare

Leggi su Oasport.it

Non ci sono dubbi che siail personaggio di questa prima giornata di incontri del tabellone principale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida, il 17enne siciliano si era presentato grazie a una wild card offertagli dagli organizzatori. Un’esperienza nuova cheha voluto godersi al meglio delle proprie possibilità, cercando di dare tutto quello che aveva.E così è stato. Il classe 2007 nostrano ha fatto vedere le sue grandi qualità tecniche contro l’argentino Francisco Comesana, prevalendo sullo score di 7-6 (4) 7-6 (2).neida fondo per il nostro portacolori, che specialmente dal lato sinistro fa viaggiare non poco la palla, trovando soluzioni pregevoli anche col lungolinea di rovescio.Il dritto è un colpo su cui, con papà Francesco (storico coach di Roberta Vinci), sta lavorando ed è già migliorato rispetto al passato.