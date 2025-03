Thesocialpost.it - Addio all’ex calciatore Delibasic: aveva un tumore al cervello

ad Andrija: lutto nel mondo del calcio internazionaleIl mondo del calcio piange la scomparsa di Andrija, ex attaccante montenegrino, venuto a mancare all’età di 43 anni a causa di uncerebrale, diagnosticato nel 2023. La notizia ha suscitato grande commozione tra tifosi, ex compagni e club in cui ha militato.Nato a Nikši? nel 1981,ha mosso i primi passi nella sua carriera calcistica con il Partizan Belgrado, dove ha conquistato due campionati nazionali e una coppa nazionale, affermandosi come uno dei giovani più promettenti del panorama balcanico.Successivamente, si è trasferito in Spagna, dove ha vissuto gran parte della sua carriera da professionista indossando le maglie di squadre come Mallorca, Real Sociedad, Hércules e Rayo Vallecano.