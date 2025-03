Ilrestodelcarlino.it - Scintille da una presa elettrica. A fuoco un palazzo in via Vasari. Tra gli evacuati anche un neonato

Una scintilla, partita da unadi corrente difettosa. Sarebbe questa la causa dell’incendio che, la notte scorsa, ha distrutto due appartamenti al civico 34 di via, in Bolognina, con ventuno persone finite in ospedale per intossicazione, tra cui cinque bambini e un, e due vittime: un gatto e un cane, uccisi dal fumo. L’allarme è scattato intorno alle 1,20 del mattino e in viasono subito intervenute diverse squadre dei vigili del, la polizia, la locale e il 118. Nelc’erano trentacinque persone: per soccorrere quelle residenti agli ultimi piani è stato necessario l’intervento dei vigili, sul posto con tre autopompe, due autoscale e un carro bombole. La tromba delle scale, infatti, era ormai completamente invasa dal fumo. Gli agenti di Volanti e commissariato Bolognina Pontevecchio hanno tirato fuori famiglie e bambini, poi affidati ai sanitari del 118: tra questi,un bimbo di pochi mesi.