Ecodibergamo.it - Pigato torna a ruggire: trionfo nel torneo Itf di Gonesse dopo 16 mesi di digiuno

Leggi su Ecodibergamo.it

TENNIS. Domenica 16 marzo la 21enne bergamasca ritrova il successo in campo internazionale firmando il 15mila dollari indoor su terra rossa in Francia. In finale dominata la 18enne transalpina Ntondele Zinga: 6-1 6-4.