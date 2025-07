Mediterraneo sempre più bollente in superficie e in profondità

Il Mediterraneo si sta trasformando sotto i nostri occhi, diventando sempre più caldo non solo in superficie ma anche in profondità. Questo cambiamento climatico minaccia l'ecosistema e la nostra stessa qualità di vita, rendendo urgente un impegno concreto per la tutela dei nostri mari. È il momento di passare dalle parole ai fatti e agire con decisione per preservare questa meraviglia naturale, prima che sia troppo tardi.

Per alcuni è ancora il tempo dei convegni durante i quali, senza contraddittorio, dichiarare che «amare il mare significa anche prendersene cura, rispettare ritmi, proteggerne la ricchezza» (la vicepresidente del

Mar Mediterraneo già bollente come ad agosto. Eventi meteo estremi più probabili e specie marine a rischio - Il Mar Mediterraneo si trova già in uno stato di surriscaldamento senza precedenti, con temperature estive a giugno più alte di quattro gradi rispetto alla media.

