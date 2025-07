Cuneo incendio in una palazzina a Cherasco

Un incendio improvviso ha scosso Cherasco, nel cuore del Cuneese, mettendo in allerta le squadre di emergenza. Le fiamme devaste nella palazzina sono state rapidamente circoscritte, grazie all’intervento di oltre 30 vigili del fuoco da diverse stazioni. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, ma fortunatamente al momento non si segnalano vittime o feriti. La sicurezza dei residenti resta la priorità assoluta.

(Adnkronos) – Fiamme in una palazzina a Cherasco nel Cuneese. Al momento non ci sono notizie di persone coinvolte. Sul posto le squadre vigili del fuoco di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Centrale Cuneo, oltre al distaccamento aeroportuale di Levaldigi. Al momento sono impegnati 30 vigili del fuoco con 10 automezzi tra autoscale, autopompe e autobotti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cuneo - palazzina - cherasco - incendio

Palazzina in fiamme nel Cuneese; Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese: evacuazioni; Cuneo, incendio in una palazzina a Cherasco.

Cuneo, incendio in una palazzina a Cherasco - Sul posto le squadre vigili del fuoco di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Centrale Cun ... Come scrive msn.com

Palazzo a fuoco in una zona residenziale di Cherasco, nel Cuneese - Un vasto incendio è scoppiato a Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Scrive ansa.it