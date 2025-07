Così si rinuncia a un controllo incisivo

La recente sentenza della Corte costituzionale mette in discussione la legittimità dei Centri di permanenza per il rimpatrio, evidenziando come la rinuncia a un controllo incisivo possa compromettere i principi fondamentali della nostra Costituzione. Un tema cruciale che invita ad una riflessione profonda sul rispetto dei diritti umani e sulla tutela delle libertà individuali. È ora di interrogarsi: quale futuro vogliamo costruire?

La reclusione degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio continua a sollevare gravi questioni di compatibilità con la Costituzione, lo conferma la sentenza della Corte costituzionale pubblicata ieri. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Così si rinuncia a un controllo incisivo

In questa notizia si parla di: così - rinuncia - controllo - incisivo

Così si rinuncia a un controllo incisivo; Edizione del 4 luglio 2025.