Inter il post-Calhanoglu è complicato Due nomi sul taccuino – SI

L’Inter si prepara a un’estate di cambiamenti, con due nomi sul taccuino per sostituire Hakan Calhanoglu. La trattativa si fa complessa: il turco, in scadenza nel 2027, potrebbe lasciare Milano se il Galatasaray non alzerà l’offerta oltre i 20 milioni. Ma la strada resta ancora lunga e piena di incognite: il futuro di Calhanoglu e dei possibili sostituti è tutto da scrivere.

Ci sono due nomi seguiti dall'Inter per il post-Hakan Calhanoglu. La strada è complicata, il riassunto arriva da Alfredo Pedullà su Sportitalia. BLOCCATI – Hakan Calhanoglu dovrebbe salutare l' Inter in questa estate, ma la strada è lunga e complicata. Se il Galatasaray non fa passi concreti e non alza la propria offerta oltre i 20 milioni di euro i nerazzurri non cederanno la presa. Con il contratto in scadenza nel 2027 il turco potrebbe anche rimanere e la società non si farebbe problemi a provare almeno a ricucire i rapporti. Fino all'eventuale cessione ufficiale l'Inter comunque non può fare molto sul mercato, se non sondaggi e lavoro di scouting.