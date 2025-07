La Consulta boccia i Cpr Il Viminale prepara il decreto

La decisione della Consulta di bocciare i Cpr mette in evidenza una falla fondamentale nel trattamento dei cittadini stranieri, mentre il Viminale si appresta a varare un nuovo decreto. Una svolta che potrebbe segnare un passo importante verso il rispetto dei diritti umani e dei principi costituzionali. Resta da capire come si evolverà questa vicenda e quale impatto avrà sul sistema di detenzione amministrativa in Italia.

La detenzione amministrativa dei cittadini stranieri viola i diritti fondamentali e la Costituzione. Diversamente da quanto richiede l'articolo 13 della Carta, infatti, la legge disciplina i «casi» del trattenimento nei

