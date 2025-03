Lanazione.it - Alta disabilità e attività fisica. Corsi Afa al via

Leggi su Lanazione.it

Stanno per cominciare, in Lunigiana, iAfa ad. Dopo l’inizio deiAfa,adattata, la Società della salute offre un nuovo servizio, dedicato a persone con scarsa mobilità. L’Afa è un’attivita?non sanitaria, svolta in gruppo e in luoghi adeguati. È noto che il movimento è in grado di garantire effetti positivi in termini di benessere psicofisico a tutte le età, migliorando il tono della muscolatura, lo stato delle articolazioni e la resistenza alla fatica. L’svolta in gruppo, inoltre, contribuisce alla socializzazione e alla qualita? di vita delle persone che la praticano. Effetti positivi si riscontrano in soggetti con ridotta capacità motoria dovuta a sedentarietà e ad artrosi, esiti di interventi ortopedici e patologie reumatiche.