Panorama.it - I 10 album rock più "sbagliati" di sempre

Leggi su Panorama.it

Quando gli artisti cambiano per volontà di stupire o di fare qualcosa di diverso da quello che il pubblico si aspetta da loro si entra nel bizzarro mondo della stravaganza a tutti i costi.I più grandi nomi delnon si sono sottratti a questo destino, cioè quello di aver pubblicato uninaspettato, lontano dal sound dei vecchi successi, spiazzante e qualche volta pure inascoltabile. Qui di seguito la TOP TEN degli "monster". Che non sono piaciuti a nessuno tranne che a una manciata di irriducibili hardcore fan10) KIss . The Elder - 1981: con la complicità del producer Bob Ezrin (The Wall dei Pink Floyd) la band entra nel mondo dei concept. Questo parla di un fantomatico Consiglio degli Anziani, di eroi che salvano il mondo tra fanfare, arrangiamenti orchestrali, cori epici e qualche chitarra.