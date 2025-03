Lanazione.it - Prato, bufera sui contributi elettorali. La sindaca Bugetti: ‘Contano i fatti Io contro lo sfruttamento’

Leggi su Lanazione.it

, 14 marzo 2025 – “Contano i. Io sono scesa in piazza a fianco dei Sudd Cobaslo sfruttamento lavorativo. Io sono dalla parte dei precari e degli sfruttati”. LadiIlariachiarisce così il bilancio delle donazioni per la sua campagna elettorale dopo la pubblicazione sul “Tirreno” di un contributo da parte di una azienda a conduzione cinese, oggetto della protestale per lo sfruttamento di alcuni operai. Ma il deputato di FdI Walter Rizzetto ieri aammonisce: “Invito la politica a stare molto attenta a scegliere con chi si relaziona”., sono passati nove mesi dalla sua elezione alla guida della città. La sua campagna elettorale ha avuto un budget di donazioni di 132mila euro. Tanti sostenitori le hanno dato una mano. “Si e questo significa che c’è stato entusiasmo per la mia candidatura non solo tra le imprese ma anche tra tanti cittadini e cittadine”.