Ilrestodelcarlino.it - Anziano scomparso, ricerche nella notte con il drone e i cani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Allarme a San Severino ieri per la scomparsa di un 87enne. Dal pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono impegnati nelle, concentrate soprattuttozona di Colleluce, dove vive il pensionato. I familiari, che abitano di fianco a luifrazione, lo hanno visto per l’ultima volta a pranzo, poi al loro rientro a casa nel primo pomeriggio l’uomo non c’era più. Hanno provato a controllare nei dintorni, senza riuscire a rintracciarlo, e intorno alle 17 hanno dato l’allarme ai carabinieri. Subito si è attivato il piano per le persone scomparse, a Colleluce è arrivata anche la sala operativa mobile per coordinare le pattuglie con i, il, e gli uomini impegnati a setacciare l’area. Le operazioni sono proseguite tutta la, con grande preoccupazione: il clima freddo e piovoso dellanon è di sicuro benefico per un