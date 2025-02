Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte è ripetitivo, Inzaghi si è avvitato in piagnistei e segnali di fili nervosi scoperti (Damascelli)

Ildisi èindiTonysul Giornale scrive di un, colpito dall’ansia del cambio tattico in corsa, dal 4-4-2 al 3-5-2. Lazio-una partita piena di errori e con difese frettolose.Tra la Lazio e ilun partita piena di errori e difese frettoloseLe parole disul Giornale:Tre pareggi consecutivi per una squadra che non ha impegni di coppe, questo è l’ultimo. D’accordo sugli infortuni, d’accordo sul mercato insufficiente di gennaio matorna a casa con il pensiero che staserapotrebbe superarlo in testa alla classifica magari per colpa della sua ex squadra bianconera. Partita troppo piena di errori all’Olimpico, difese frettolose, gol casuali fatta eccezione per quello finale del subentrato Dia, di certo la Lazio ha cercato maggiormente il gioco, il, non soltanto negli ultimi risultati ma nell’ansia tattica con il cambio in corsa dal 4-4-2 al 3-5-2.