Vimercate incubo maltempo | precipita un grosso ramo colpite e ferite due donne

Un episodio drammatico scuote Vimercate, dove un grosso ramo si stacca a causa del maltempo e investimento due donne innocenti. La furia degli elementi, scatenata da vento e pioggia torrenziale, ha trasformato una tranquilla mattina in una scena di paura. Fortunatamente, le signore sono salve, anche se una di loro ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La natura ci ricorda ancora una volta la sua imprevedibilitĂ e potenza.

Vimercate (Monza Brianza), 9 luglio 2025 – Crolla un grosso ramo a Vimercate, in via 25 Aprile, e colpisce di strisci o due donne a passeggio. La pianta era nel g iardino dell’asilo Giro giro tondo, le signore sono salve, anche se per una delle due è stato necessaria una visita al pronto soccorso. Effetto maltempo, l’incidente ieri mattina, dopo le violente sferzate di vento e la bomba d’acqua che lunedì sera hanno colpito il territorio. Arrivano di corsa il sindaco Francesco Cereda e l’assessore alla Cura della cittĂ Sergio Frigeri o che ha ricordato “come il patrimonio arboreo sia sempre sotto controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it