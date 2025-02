Thesocialpost.it - Domenica In, Cristicchi fa piangere a dirotto Lino Banfi

Simoneconquista ancora una volta il pubblico con la sua “Quando sarai piccola”, brano che ha emozionato la platea del Festival di Sanremo 2025, classificandosi quinto. Ospite aIn, il cantautore ha regalato un’esibizione intensa, capace di toccare le corde più profonde del cuore, commuovendo anche, che non ha trattenuto le lacrime ricordando la moglie Lucia, scomparsa nel 2013.Visibilmente emozionato,ha condiviso un toccante ricordo della moglie: “Mi vergogno di essere in queste condizioni, ma ho anche 89 anni quindi lasciatemi”, ha detto con la voce spezzata. Poi, ha raccontato un aneddoto sul loro amore: “Dopo i nostri 61 anni di matrimonio è iniziato il suo dec. Mi chiedeva sempre ‘E se un giorno non ti riconosco più?’. Io cercavo di farla sorridere: ‘Ci innamoriamo un’altra volta, promesso’ le dicevo”, ha concluso con gli occhi lucidi.