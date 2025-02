Lanazione.it - Neonata morta in culla, indagata la mamma: ipotesi sostanza nociva dal latte materno

Lucca, 12 febbraio 2025 – Svolta nell’inchiesta sulla misteriosa e improvvisa morte dellatrovata priva di vita dalla madre nel suo lettino venerdì mattina alla periferia di Lucca, nel quartiere dell’Arancio. La Procura ha infatti indagato per l’di omicidio colposo proprio la giovanissima: Eva Casciaro, 21 anni, nata a Prato, per lungo tempo abitante a Monsummano Terme e adesso residente con il compagno a Lucca, dove lavorava fino a poco tempo fa come aiuto cuoca. Il sospetto degli inquirenti è che la piccola, che aveva appena un mese di vita, abbia assunto tramite ilqualcherivelatasi per lei fatale. Ieri all’Anatomia Patologica di Pisa è stata effettuata l’autopsia disposta dal pm Vito Bertoni e affidata al medico legale professor Marco Di Paolo e al neonatologo Vincenzo Nardini.