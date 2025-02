Thesocialpost.it - Kekko dei Modà canta a Sanremo nonostante l’infortunio, cosa gli è successo

Francesco “” Silvestre,nte e leader dei, ha subito un lieve infortunio poco prima delle prove del Festival di. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale, che chiarisce l’accaduto: “A seguito di un piccolo incidente occorso oggi prima delle prove del Festival di, ilnte ha riportato una lieve contusione a livello del torace”.Subito dopo, l’annuncio della sua assenza dal Green Carpet, a cui hanno comunque preso parte gli altri membri della band, ha confermato la scelta didi rimanere a riposo per prepararsi al meglio alla prima esibizione prevista per domani sera. Nel messaggio, si legge che l’artista ha preferito evitare impegni extra per non compromettere la sua performance: “Priorità al riposo in vista della prima esibizione di domani sera”.