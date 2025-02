Formiche.net - Bilancio 2024 di Ala. Produzione in crescita, ora si punta ai mercati esteri

Espansione neistrategici erecord della. Sono questi alcuni dei principali risultati ottenuti da Ala nel, come emerge dall’ultimoconsolidato esaminato dal Consiglio di amministrazione. La società, leader nella fornitura di servizi di logistica avanzata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria nei settori della Difesa e dell’aerospazio, ha infatti riportato performance significative per tutti gli indicatori economici. Il valore dellae il margine operativo lordo (Ebitda) risultano entrambi in aumento, registrando unapari a oltre il 24% rispetto ai dati finanziari del 2023. “Abbiamo raggiunto un’altra serie di risultati record nel, grazie ad eccezionali performance commerciali ed operative che hanno contribuito sia ad un’importanteorganica che al miglioramento della profittabilità”, ha commentato l’amministratore delegato di Ala, Roberto Tonna.