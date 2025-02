Sport.quotidiano.net - Le pagelle viola. Ranieri, errore che incide. Ma il peggiore è l’arbitro La Penna

Leggi su Sport.quotidiano.net

De Gea 6 - Attento su Calhanoglu in avvio, strepitoso su Arnautovic disinnescato. Non appare velocissimo a valutare se uscire o meno sul traversone di Carlos Augusto che colpisce da due passi. Risponde presente sulla sventola sempre del brasiliano. Moreno 6 - Schierato esterno destro nella linea difensiva se la cava egregiamente senza andare in sofferenza, nonostante che dalla sua parte l’Inter provi a sfondare con continuità. Ha il compito di sorvegliare la zona e non rischiare, tanto da rimanere sempre basso. Dal 66' Fagioli 6 - Si presenta con un lancio per Kean, appena lungo, ma di intuizione. sarà utilissimo. Pongracic 5,5 - Stazione dalle sue parti più Thuram di Lautaro, che non sono clienti facili. Cerca sempre di andare sull’anticipo, provando a far valere il fisico e non sempre ci riesce.