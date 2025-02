Sport.quotidiano.net - Spal, a Chiavari quasi un testacoda. La prima di Baldini con la capolista

Come sarà ladi mister? Inutile dire che c’è grande curiosità per l’esordio sulla panchina del tecnico toscano, che inizierà la propria avventura in biancazzurro sul campo di una Virtus Entella che in campionato ha perso una sola volta, quattro mesi e mezzo fa contro il Pescara. È la squadra più solida del torneo quella costruita dall’exlino Superbi e guidata da Gallo, destinata a lottare fino alla fine per la promozione diretta in serie B. Peraltro con la scomoda etichetta di favorita. È chiaro che la Virtus Entella è superiore alla, quantomeno in questo momento, ma oggi ala pressione sarà interamente sullele dei padroni di casa che devono tenere a distanza di sicurezza la Ternana. Per Antenucci e compagni le partite da non fallire assolutamente sono quelle successive, in programma allo stadio Mazza contro Rimini e Campobasso, ma è evidente che la gara del Comunale rivesta un significato particolare per diversi motivi.