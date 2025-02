Inter-news.it - Como-Juventus, Fabregas non ci sta: «Rigore netto per noi, ora basta!»

durissimo nel post partita di, partita terminata sul punteggio di 1-2 dove manca unchiaro ai padroni di casa. Su Sky Sport, il tecnico spagnolo non le manda a dire.ALTRO CASO – Cescinfuriato nel post partita di, dove manca unsolare ai padroni di casa su tocco di braccio di Gatti: «Non c’è interpretazione: era unchiarissimo per noi. Oggi non sto zitto perché è successo tante volte a gennaio. Potevamo vincere e invece andiamo a casa con zero punti. Eravamo già stati penalizzati contro Lazio, Milan, Udinese e Atalanta. Adesso! Chiediamo un po’ di giustizia e. Io credo nel Var quando si fa bene e gestisce nella maniera corretta. Serve uniformità di giudizio. Posso capire che l’arbitro non veda il fallo di mano di Gatti, ma che non lo veda nessuno al Var mi fa venire dei dubbi.