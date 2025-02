Davidemaggio.it - Fratelli d’Italia cita in giudizio Report

Nuova grana pere questa volta arriva non da un esponente politico, come successo di recente con Ignazio La Russa, ma da un intero partito:.Per la prima volta nella storia, credo mondiale, un intero partitoinuna trasmissione e il suo inviato Giorgio Mottola, per l’inchiesta “mafia a tre teste”, e chiede un risarcimento di € 50.000,00comunica dal suo profilo Facebook il conduttore della trasmissione della domenica sera di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Il partito di Giorgia Meloni – prosegue il conduttore – “si lamenta di una frase di Giorgio dalla quale emergeva che negli ultimi anni la quasi totalità dei politici arrestati per motivi di mafia era di FdI”.FdI l’ha trovata diffamante perché dal conteggio che hanno fatto si tratterebbe “solo” del 20%.