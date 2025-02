Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-02-2025 ore 17:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Easter in apertura di giornale via i palestinesi sarà una nuova Riviera E prenderemo il controllo della striscia Non escludo l’invio di truppe statunitensi sono le parole annunciate da Donald Trump che scrive New York Times per i dirigenti più alti della Casa Bianca è uscita secondo il quotidiano è stata una sorpresa anche per il primo ministro israeliano Netanyahu che spero esulta cambierà la storia e dobbiamo dice che il piano di Trump per grazia straordinaria il suo governo prepara un piano per consentire la partenza volontaria della popolazione palestinese della striscia secondo il Realtime prima del suo annuncio il presidente americano non aveva discusso della tua proposta leggono i lavoratori nei con il premier italiano coro di no dal mondo arabo e dall’Europa gelo di Riad il piano potrebbe essere la pietra tombale sul gli accordi di Abramo nessuna pace senza lo Stato palestinese protesta lui Londra prende le distanze in Italia Salvini laurea il Tycoon No invece di italiani No ovviamente anche dell’Iran piano scioccante a niente La Nazione palestinese che mi addormento in Italia è pronto il prossimo capitolo della sua storia Olimpica lo ha detto il presidente del cio Thomas Bach durante l’evento a un anno dei giochi di Milano Cortina 2026 al Piccolo Teatro di Milano tutti i rappresentanti delle istituzioni di organizzare i giochi si sono dati appuntamento nel capoluogo Lombardo per celebrare il tubo per piacere vorrei invitare i vari atleti del mondo a tornare in Italia per celebrare i giochi olimpici invernali aggiunto Bach andiamo in Venezuela Quanto distanza da fonti qualificate su un canale che tiene aperto un dialogo con le autorità è giunta una prova certa sulla buona condizione di salute di Alberto trentini il giovane cooperante Veneziano detenuto da 12 mesi nel paese americano dove è arrivato per una missione con l’IVA NG humanity and inclusion la procura del Cile accusa il governo di Maduro viene ordinato l’omicidio di un militare oppositori trovato morto nei borghi di Santiagoin chiusura ogni più di 2 milioni di bambine nel mondo subiscono mutilazioni genitali prima del loro Quinto compleanno procedure che comportano l’alterazione del danneggiamento dei genitali di una donna per motivi non medici ad oggi più di 230 milioni di donne in tutto il mondo hanno subito questa pratica considerata a livello internazionale una violazione dei diritti umani queste le cifre diffuse dall’onu in occasione della giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili era l’ultima notizia Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa