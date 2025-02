Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pedaso: investì e uccise l’amico, via al processo per Asuni

(Fermo), 6 febbraio 2025 -, tentatoe omissione di soccorso. Sono queste le accuse a cui è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte d’Appello di Macerata, Silvano, il 54enne di Monterubbiano protagonista del tragico incidente in cui aveva perso la vita, il suo amico e coetaneo Giampiero Larivera di. Ha preso il via ieri ilcon rito immediato. Nel corso dell’udienza è stata citata l’assicurazione ai fini del risarcimento danni. La famiglia di Larivera, insieme alla Giesse risarcimento danni, rappresentati dall’avvocato Matteo Restuccia, si sono costituiti parte civile, così come un ragazzo di Campofilone assistito dall’avvocato Francesco De Minicis, che quella sera il 56enne avrebbe investito procurandogli lesioni con una prognosi di 30 giorni.