Pistola a piombini puntata alla testa di un compagno | Polizia al Liceo ‘Tasso’

Tempo di lettura: 2 minutiHa puntato unacarica averso ladi uned ha esploso un colpo. Lo studente delclassico Tasso protagonista del gesto probabilmente voleva fare una bravata, ma l’episodio ha scatenato paura e rabbia nelvittima del gesto che ha chiamato i genitori e chiesto l’intervento della dirigente scolastica. Per chiarire i termini della vicenda sulla quale la scuola al momento non ha rilasciato nessuna versione ufficiale è stato chiesto l’intervento dellache giunta sul posto ha valutato la gravità dell’episodio e deciso di effettuare anche una serie di rilievi. Nell’ edificio di piazza Malta è dunque giunta anche lascientifica. Nel, in questo momento, è in corso la Settimana dello Studente, ovvero la nuova forma di occupazione che vede per una settimana gli studenti protagonisti della gestione delle materie e delle lezioni didattiche.