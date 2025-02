Agi.it - Chiuso il Calciomercato: tutti i trasferimenti

AGI - È stata una finestra di invernale diinsolitamente movimentata quella che si è chiusa alla mezzanotte di lunedi' 3 febbraio. Regina del mercato di gennaio è stata senza dubbio il Milan, protagonista di una vera e propria rivoluzione che ne cambieranno le formazioni titolari: via Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray), Bennacer (c, Marsiglia) e Okafor (a, Napoli) entrano Walker (d, Manchester City), Gimenez (a, Feyenoord), Bondo (c, Monza), Joao Felix (a, Chelsea) e Sottil (a, Fiorentina). Dietro al club rossonero, a sorpresa, il Como. La neopromossa di proprietà indonesiana ha stabilito il record di investimenti con quasi 50 milioni per Ikone' (a, Fiorentina), Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione), Alli (c, svincolato), Valle (d, Barcellona), Vojvoda (d, Torino), Smolcic (d, Rijeka), Douvikas (a, Celta Vigo) e Azon (a, Real Saragozza) al netto della cessione di Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Belotti (a, Benfica), Audero (p, Palermo), Verdi (a, Sassuolo) e Mazzitelli (c, Sassuolo).