Nuovouniverso.com - A 89 Secondi dall’Apocalisse: Il Mondo è più Vicino alla Fine?

Un orologio che scandisce il destino delIl Doomsday Clock, noto in italiano come Reloj del Giudizio Finale, è stato aggiornato a soli 89mezzanotte. Questo simbolico orologio, creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists, rappresenta la vicinanza dell’umanità all’autodistruzione globale. La mezzanotte simboleggia il punto di non ritorno, un’apocalisse provocata da minacce esistenziali come conflitti nucleari, cambiamenti climatici e tecnologie incontrollate.Nel gennaio 2025, gli scienziati hanno deciso di avvicinare ulteriormente le lancette dell’orologio, segnalando che il pericolo per il nostro pianeta non è mai stato così grave. Ma quali sono le ragioni dietro questa decisione? E, soprattutto, esiste ancora una possibilità di salvezza?Conflitti globali e il rischio di escalation nucleareUno dei fattori principali che ha determinato l’avanzamento dell’orologio è l’instabilità geopolitica.