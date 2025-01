Tragedia sulla strada 15enne muore mentre va a scuola | investita da bus sulle strisce pedonali

Leggi su Caffeinamagazine.it

nella mattinata di venerdì 31 gennaio, dove un grave incidente ha scosso la città. Una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere statada un autobus extraurbanosi recava a. L’impatto è avvenuto poco prima delle 8 a Cremona, in via Dante, all’altezza di un semaforo pedonale. >> Incidente in autodopo un sorpasso: schianto e soccorsi per ore, chilometri di filaStando alle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe attraversatonon accorgendosi del rosso, proprioil mezzo sopraggiungeva. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, ma per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare.uccisa da un autobus a Cremona: andava aIl conducente dell’autobus, sconvolto per l’accaduto, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.