Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione sulla-napoli 4 km di coda tra il video per la A24Teramo è l’uscita per la diramazioneSud verso Napoli per un furgone in fiamme ora spento all’altezza del chilometro 575in coda per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la diramazioneNord via Nomentana proseguono i lavori di potatura in via delle Fornaci con modifiche alla viabilità in base all’ avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica termine interventi per il prossimo 7 febbraio prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico sulla linea alta velocitàFirenze la circolazione ferroviaria e rallentata tra Orte e Civitella per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei Binari rallentamenti per i treni fino a 40 minuti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito punto luceverde.