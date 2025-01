Lopinionista.it - Toquinho: la biografia

SAN PAOLO –, nome d’arte di Antonio Pecci Filho, nasce il 6 luglio 1946 a San Paolo in Brasile. Considerato uno dei più grandi chitarristi e cantanti brasiliani,ha intrapreso la sua carriera musicale da giovanissimo, studiando con Paulinho Nogueira, Isaías Sávio e Léo Peracchi. Ha registrato circa 90 dischi, composto oltre 450 brani e tenuto circa 15.000 concerti in tutto il mondo. Il suo nome è legato soprattutto alla collaborazione con Vinícius de Moraes, con cui ha creato canzoni immortali come “Garota de Ipanema” e “Aquarela”. Insieme, hanno inciso sedici album e scritto più di 120 canzoni, cimentandosi anche in centinaia di concerti.Dopo la morte di Vinícius nel 1980,ha proseguito la sua carriera da solista, collaborando con artisti come Chico Buarque, Paulinho da Viola, Jorge Ben Jor, Ornella Vanoni e molti altri.