Polveroni sulla ciclabile | Basta polemiche è utile

"Il PalaBorsani è una struttura pubblica e, come tale, deve tenere conto degli interessi di tutti quelli che lo utilizzano e soprattutto degli interessi di tutta la città. Invito pertanto Marco Tajana a chiudere con lee a trovare, come è in grado di fare, le soluzioni migliori per valorizzare questo progetto di pista" - anche il sindaco reggente di Castellanza, Cristina Borroni, si schiera - evidentemente non dalla parte del presidente dei Legnano Knights - nella contesa che ha al centro la pistadel progetto Move On, fortemente criticata dallo stesso Tajana in questi giorni. A differenza del sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, che, pur portando alto il vessillo delle piste ciclabili dall’inizio del mandato (anche a costo di recente impopolarità), si è schierato in questo caso dalla parte di Tajana, Borroni difende la scelta.