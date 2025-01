Amica.it - Perché usare un olio pre shampoo fa la differenza

Siamo abituati a pensare che per curare efficacemente capelli secchi, spenti e danneggiati sia necessario applicare regolarmente balsamo, maschere e prodotti specifici dopo lo. L’ultima tendenza in fatto di haircare, però, suggerisce di fare l’opposto, e cioè di trattare i capelli prima del lavaggio utilizzando unpreche agisca sia sulla cute sia sulla chioma.pre, idratazione e nutrimento prima del lavaggioGli oli presono trattamenti da applicare sui capelli asciutti o bagnati, ma non lavati. Si tratta di prodotti specificamente studiati per affrontare una vasta tipologia di necessità, dalla maggiore idratazione al nutrimento passando per la riparazione dei capelli danneggiati o la cura del cuoio capelluto. L’preè formulato per penetrare in profondità nel capello, idratando e nutrendo sia la cute sia le ciocche, e alcuni svolgono anche un’azione esfoliante per liberare i pori e il fusto dall’accumulo di prodotti e sudore.