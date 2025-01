Romadailynews.it - Per la pace, da Roma, parte l’idea di un “Consulente del dialogo”

Duecentododici anni fa, nell’aprile del 1813, il letterato e tipografo Filippo Antonio Denis, proponeva, per l’Accademia Tiberina, il motto “ALTERIUS SIC ALTERA POSCIT OPEM” (L’aiuto altrui, pur cosi altèra, accoglie). L’Accademia ha sempre accolto a braccia aperte talenti d’ogni latitudine e idee innovative e non a caso è stata la prima istituzione culturale ad appoggiare l’iniziativa del “Manifesto per l’Umanesimo delfondato sul ruolo sociale della Letteratura e della Poesia” che muove i primi passi, in questo inizio di 2025, sulla spinta di un Comitato scientifico che riunisce personalità di diversa estrazione e provenienza culturale.Del resto fu così anche al debutto dell’Accademia Tiberina, frutto dell’iniziativa di ventisei poeti, letterati e personaggi di comprovato talento nelle varie discipline di varia provenienza.