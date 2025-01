Quifinanza.it - Pensione di febbraio 2025, il calendario dei pagamenti e come controllare il cedolino

Ildeidelladiè differenziato per chi riceva l’assegno su un conto bancario o di Poste italiane. Vediamosi controlla ile quali sono le date da segnare.Sabato 1ricevono l’assegno i titolari di conti postali, mentre lunedì 3vanno in pagamento le pensioni dei correntisti bancari.Il giorno di scarto fra le due categorie di utenza è dovuto al fatto che il primo giorno bancabile del mese coincide con il primo giorno feriale, che cade di lunedì 3. Ma gli uffici postali sono comunque aperti anche il sabato mattina. Le banche invece seguono unche esclude il sabato.Ildeialla PostaPer chi vada a ritirare lain contanti presso Poste Italiane, si segue il classicobasato sull’iniziale del cognome:sabato 1: cognomi che iniziano con A e B;lunedì 3: cognomi che iniziano con lettere da C a D;martedì 4: cognomi che iniziano da E a K;mercoledì 5: cognomi che iniziano con lettere da L a O;giovedì 6: cognomi che iniziano con lettere da P a R;venerdì 7: cognomi che iniziano con lettere da S a Z.