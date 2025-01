Terzotemponapoli.com - Olive: “Il centrocampo del Napoli ha tanta qualità”

Renato, ex centrocampista del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Ildel? Hae quantità messa insieme. Ha tre calciatori fantastici ed è il migliordella Serie A. Ora si stanno raccogliendo i frutti del lavoro di Conte. Ilè primo ed è completo in tutti i reparti. Gli azzurri non mollano mai e lottano su tutti i palloni, sanno reagire alle difficoltà. Ilrispecchia in pieno il carattere di Conte, che è riuscito a incidere sulla testa dei calciatori.