Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18, Nomination e Televoto, Emanuele Fiori fuori dalla Casa?

Leggi su Mistermovie.it

La ventisettesima puntata del18, andata in onda giovedì 30 gennaio su Canale 5, ha visto una serata carica di emozioni, culminata con le. I concorrenti hanno dovuto affrontare il tradizionale, e ora il pubblico è chiamato a decidere chi merita di rimanere nellae chi, invece, dovrà abbandonarla.Chi è in?Durante l’appuntamento del 30 gennaio, i concorrenti più nominati sono stati, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ma non tutti i concorrenti sono nella stessa situazione. Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri sono immuni dalle, essendo entrati nel gioco durante la puntata del 27 gennaio. Questi tre hanno una posizione privilegiata, non dovendo temere ilper questa settimana.