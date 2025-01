Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2, Nixxes pubblica la prima patch per risolvere alcuni problemi tecnici

Leggi su Game-experience.it

Dopo un lancio problematico su PC,hato laper-Man 2, il Title Update 1.31.0.0. Questapunta ai crash frequenti riscontrati da molti giocatori, in particolare quelli legati all’attivazione del Ray Tracing.Sebbene non rappresenti una soluzione definitiva a tutti idel gioco, si tratta di un primo passo per migliorare l’esperienza complessiva. Secondo il team di sviluppo, il fix si basa sui dati raccolti tramite il sistema di crash reporting e sul back della community.Tuttavia,ha dichiarato di essere consapevole della presenza di altrie sta già lavorando a ulteriori aggiornamenti per migliorare la stabilità e correggere bug aggiuntivi. Comunque come abbiamo visto con un articolo dedicato, l’accoglienza del gioco su Steam è stata inizialmente tiepida proprio a causa di questi difetti, che non si limitano solo ai crash ma includono anche prestazioni non ottimali perutenti.