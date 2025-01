Ilfattoquotidiano.it - L’università di Pisa inserisce la pace nello statuto: “Vietate le attività sullo sviluppo delle armi”. E’ il primo ateneo in Italia

Niente più progetti e collaborazioni legati allodegli armamenti. È la decisione deldiina compiere questo passo.toscana ha ufficialmente modificato il proprio, introducendo il principio dellae della sostenibilità come valori fondanti dell’ed eliminando qualsiasi tipo di ricerca o progetto legato allodi armamenti. Una decisione, quella del Senato accademico e del consiglio d’amministrazione, che arriva dopo anni in cui la comunità studentesca si era più volte unita contro alcune partnership poco etiche di UniPi.“Vogliamo un’università di, un’università che porti avanti un’di ricerca che dia priorità allocollettivo. Non accettiamo un’università prona a un’industria che trae profitto da crimini di guerra e genocidi.