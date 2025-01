Ilrestodelcarlino.it - L’offerta del polo Urbani in crescita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre alla sperimentazione del corso quadriennale per l’indirizzo Tecnico Economico "per il quale abbiamo formato una prima classe che sta lavorando molto bene", spiega la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, adesso il’ preme il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi altre opportunità formative e arricchire. E’ stato ottenuto l’accreditamento del Ministero per il Liceo del Made in Italy "che abbiamo richiesto per le sedi di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio" oltre alla sperimentazione del corso quadriennale per l’alberghiero. Nel caso del Liceo del Made in Italy, l’è l’unico autorizzato nel fermano: "Adesso si tratta di raccogliere le iscrizioni (almeno 15 per formare una prima classe, ndr). In occasione dell’open day, abbiamo avuto ottimi riscontri e registrato un grande interesse per cui siamo fiduciosi".