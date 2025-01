Oasport.it - LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:02 Kermesse inaugurata ieri dall’incontro tra Irlanda ed Inghilterra, con questi ultimi vittoriosi con il punteggio di 19-3.19:58 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di, incontro valido per la prima giornata del Seiunder 20 2025. Poco meno di 20del.Buongiorno e benvenuti nellatestuale delvalido per la prima giornata del Seiunder 20 2025 traed. Esordio per gli azzurrini, che come avvenuto nelle recenti edizioni dello storico torneo si pongono come mina vagante della manifestazione.Coach Santamaria sceglie il blocco già provato nei testautunnali giocati nel 2024. Mediana guidata da Beni e Fasti, con al centro i talentuosi Zanandrea e Todaro.