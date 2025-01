Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 5-7, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: Zanandrea e fasti portano avanti gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32?- Trasforma7.31?- METAAAA! Sciocchezza di Johnny Ventisei, capitano scozzese, che regala palla ad un incredulo. Meta del ventenne treviagiano.30?- Peccato. Indi, che si rammarica. Sfuma questa prima sfuriata degli.28?- Peccato. Maulna che avanza dopo la touch, ma la difesa scozzese riesce in qualche modo ad evitare la meta.26?- Ottimo lavoro di Casartelli ed Opoku.che conquistano il turnover e possono risalire il campo.24?- Gran placcaggio diche interrompe l’avanzata di Yule all’interno dei nostri 22. Stiamo soffrendo.22?- Bravissimo Todaro nell’intervenire annullando una pericolosa ripartenza scozzese.20?- Indegli azzurri. Mischia con introduzione per i padroni di casa.