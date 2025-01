Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: inizia il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3?- Lancio storto degli scozzesi, ci sarà la prima mischia con introduzionena.1?- Fallo immediato degli azzurri, che placcano l’avversario in aria. Errore banale di Todaro.1?- Drop di Beni, si comincia.20:15 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo, si parte!20:13 E’ il momento di Flower of Scotland, inno dei padroni di casa.20:12 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!20:11 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le due compagini.20:09 Tutto pronto all’Hive Stadium di Edimburgo, impianto vicinissimo allo storico Murrayfiel. A breve l’ingresso in campo delle formazioni e gli inni nazionali.20:05 Azzurrini guidati da coach Santamaria che provano a confermarsi come mina vagante del torneo dopo il terzo posto del 2023 ed i quarti posti colti nel 2022 e nella passata edizione.