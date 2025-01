Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Cogne 2025 in DIRETTA: qualificazione a rischio per Italia II

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:38 Chiude Cassol e lo fa bene, in 3’05?12. Terzo tempo totale dopo Joenssu e Gimmler, tutte in due secondi.11:37 Partita Lucia Isonni, che deve fare un miracolo per riportare nelle 15II.11:36 Cassol sui tempi di Joenssu dopo 600 metri: benissimo la sciatrice di casa. Oggi si può sognare in casafemminile!11:35 Joenssu taglia il traguardo con il miglior tempo, verosimilmente Finlandia I vincerà la(per quello che conta).11:34 Partita anche Federica Cassol!!11:33 Partite Joenssu e Kahara!11:30 Tra circa 3? partirà il secondo giro di atlete, aperto dalla finnica Jasmi Joenssu.11:29 Toccherà a Lucia Isonni tentare il ‘miracolo’, recuperare quasi 8 secondi dalla Repubblica Ceca con Austria e Polonia in mezzo. Difficile, ma non impossibile.