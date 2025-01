Sport.quotidiano.net - Le trattative di mercato. Lapadula a un passo. Accordo ai dettagli

Gianlucaè a undal vestire la maglia bianca. Il bomber italo-peruviano, classe 1990, da tempo obiettivo numero uno del ds Stefano Melissano, ha accettato la proposta economica formulatagli dal club bianco (rivisitazione al ribasso dello stipendio) e, grazie anche all’importante contribuzione del Cagliari in termini di buonuscita, è pronto a vestire la casacca delle Aquile. La fumata bianca dell’operazione, avvallata dai Platek, si attendeva per ieri sera, previo ok finale proveniente da Cagliari. Non ci sarà la partenza di Antonio Colak, come pareva sulle prime, perché le condizioni fisiche di Edoardo Soleri, alle prese con un’infiammazione al tendine, preoccupano non poco lo staff tecnico che vorrebbe contare, da qui alla fine della stagione, su un lotto di cinque attaccanti.