Liberoquotidiano.it - La prima richiesta di Giulia Bongiorno: retroscena, la linea difensiva per Meloni e il governo

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Tacere, o almeno ricalibrare gli accenti": questo il primo consiglio che l'avvocataavrebbe dato ai suoi assistiti, la premier Giorgia, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, che l'hanno nominata come loro unico legale dopo aver saputo di essere indagati dalla Procura di Roma per il caso del generale libico Almasri. Lo riporta undel Corriere della Sera. Fonti dihanno spiegato che la scelta della premier di nominare come unico legale la presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama per la difesa è un "segnale di compattezza" dell'esecutivo. Inoltre, a dare il via libera a questa scelta sarebbero stati anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Per la presidente del Consiglio, però, la nomina di, non solo stimata giurista ma anche sua amica personale, sarebbe pure una dichiarazione di forza nei confronti di quella parte della magistratura da lei giudicata "politicizzata e ideologicamente schierata contro di me".