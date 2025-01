Justcalcio.com - Il gioco dei numeri: set-pece Kings Arsenal Face resurgent Haaland e Man City

Breaking:Alcuni mesi fa, la maggior parte dei fan avrebbe avuto lo scontro di domenica tra l’e il Manchesterin cerchio nel diario come un potenziale decisore di titolo, uno scontro tra gli sfidanti di Mikel Arteta e i campioni complessivi di Pep Guardiola.Tuttavia, un grave infortunio al ginocchio subito da Rodri nell’appuntamento di ritorno di settembre tra le squadre è stato il punto di svolta nella stagione della città, con la loro difesa del titolo che si è svelata da quell’abbigliamento 2-2. Qualsiasi speranza di trattenere il loro aspetto della corona sia scomparso da tempo, con la qualifica in Champions League il limite delle loro ambizioni.L’, nel frattempo, si sta aggrappando alla gara del titolo. Entrando nella giornata di Match -Day sei punti dietro il Liverpool dopo aver giocato una partita aggiuntiva, i Gunners hanno poco – se non ci sono spazio per errori.