Iltempo.it - Il fiume di Roma è inquinato. Nel Tevere pesticidi e metalli. Ecco i dati

Leggi su Iltempo.it

, idrocarburi,come il cromo e il mercurio, residui chimici e diserbanti. Nelle acque del, dell'Aniene e dei fossi che scorrono nella Capitale si trova davvero di tutto. A certificarlo è l'agenzia regionale di protezione ambientale Arpa, che a dicembre ha pubblicato i risultati del triennio di monitoraggio 2021-2023. La fotografia è quella di corsi idrici che entrano in forte sofferenza non appena si avvicinano alle aree urbanizzate e l'esempio principe è proprio il. Nel periodo considerato, infatti, il tratto che va dal centro città fino alla zona di Acilia, in cui Arpa ha due punti di monitoraggio, lo stato chimico viene giudicato «non buono» e ci sono superamenti dei valori limite di cipermetrina (un insetticida che si usa per zanzare e zecche ma anche per blatte, mosche e formiche), benzoapirene (scarto della combustione), di «Ampa» (ovvero acido aminometil-fosfonico, un metabolita del glifosato) e di cromo totale.