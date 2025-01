Superguidatv.it - Grande Fratello, faccia a faccia tra Zeudi ed Helena: scoppia il triangolo con Javier? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alsi torna a parlare delnato nella casa traed. Cosa sta succedendo?: “è veramente presa da”Nella casa delil“amoroso” nato traedè già terminato. Alfonso Signorini invitaeda raggiungerlo in studio, mentreviene isolato in super led. “E’ veramente presa da” – dice il pallavolista parlando di. Non solo,precisa: “è molto rispettosa, lei non vuole che io sia per lei il sopperire ad una mancanza. Si vuole staccare un pochettino da, vuole giustamente iniziare questo processo che io ho avviato nei confronti diper iniziare in maniera graduale se uno vuole mantenere il rapporto”. Allora Signorini domanda “secondo teè infatuata di?” manon ha alcun dubbio “secondo me, no”.